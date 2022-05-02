GAZİANTEP - (DRONE) Fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
3. OSB'de bulunan geri dönüşüm fabrikasında dün akşam saatlerinde başlayan yangında, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
60 personelin 24 araçla müdahale ettiği yangın, ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Ekiplerin 7 farklı noktadan çalışmasıyla yangının çevredeki fabrikalara sıçraması engellendi.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
Kaynak: AA
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