GAZİANTEP - (DRONE) Fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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GAZİANTEP - (DRONE) Fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

02.05.2022 11:53

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

3. OSB'de bulunan geri dönüşüm fabrikasında dün akşam saatlerinde başlayan yangında, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

60 personelin 24 araçla müdahale ettiği yangın, ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin 7 farklı noktadan çalışmasıyla yangının çevredeki fabrikalara sıçraması engellendi.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

GAZİANTEP - (DRONE) Fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
GAZİANTEP - (DRONE) Fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
GAZİANTEP - (DRONE) Fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
GAZİANTEP - (DRONE) Fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

YORUMLAR
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Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınmaya çalışılıyor Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınmaya çalışılıyor Gaziantep'te fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor Gaziantep'te fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, geri dönüşüm, Yangın, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - (DRONE) Fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


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