GAZİANTEP DRONLU DENETİMDE 17 SÜRÜCÜYE CEZA - Son Dakika
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GAZİANTEP DRONLU DENETİMDE 17 SÜRÜCÜYE CEZA

03.04.2022 11:18

GAZİANTEP'te kural ihlali yaptığı dron ile tespit edilen 17 sürücüye ceza kesildi.

GAZİANTEP'te kural ihlali yaptığı dron ile tespit edilen 17 sürücüye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Nizip ve İslahiye ilçelerinde dron destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde kırmızı ışıkta durmayan, emniyet kemeri takmayan, cep telefonuyla konuşan ve hatalı sollama yapan sürücüler dron görüntüleriyle tespit edildi. Kural ihlali yaptıktan sonra polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 17 sürücüye cezai işlem uygulandı. (DHA)

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Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP DRONLU DENETİMDE 17 SÜRÜCÜYE CEZA - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP DRONLU DENETİMDE 17 SÜRÜCÜYE CEZA - Son Dakika
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