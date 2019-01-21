Gaziantep Düğün Yolunda Kaza 1 Ölü, 4 Yaralı
2 saat önce
Düğün yolunda kaza 1 ölü, 4 yaralıGaziantep'te, düğüne giderken karşı yönde gelen motosiklete çarpmamak için manevra yaprak, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Muhtar Kayhan öldü, eşi ile 3 çocuğu yaralandı.
Düğün yolunda kaza 1 ölü, 4 yaralı Gaziantep
'te, düğüne giderken karşı yönde gelen motosiklete çarpmamak için manevra yaprak, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Muhtar Kayhan
öldü, eşi ile 3 çocuğu yaralandı.
Kaza, dün akşam Çatallı Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtar Kayhan yönetimindeki 27 FN 171 plakalı otomobili ile akrabasının düğününe gitmek için eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yola çıktı. Ancak, mahalle çıkışında karşı yönden gelen motosiklete çarpmamak için manevra yapan Kayhan'ın otomobili kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Muhtar Kayhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Eşi ve çocuklarının tedavisinin devam ettiği kazada can veren ve ölümüyle yakınlarını yasa boğan Kayhan'ın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:02 Kaynak: DHA
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