GAZİANTEP - Dünyanın en hızlı kadın dron pilotları Gaziantep'te yarıştı - Son Dakika

Gaziantep'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte dünyanın en hızlı 8 kadın dron pilotu yarıştı.

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Women's World DroneCup", Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Organizasyon sorumlusu Mehmet Öztekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada ilk kez

kadınlar özelinde yapılan dron yarışmasına çeşitli ülkelerden 8 sporcunun katıldığını belirtti.

Buna benzer organizasyonları, dünya dron şampiyonasını TEKNOFEST'te her sene gerçekleştirdiklerini dile getiren Öztekin, "Burada ise 8 Mart'ta 8 sporcumuzla Gaziantep'te yaptık. Şu anda gayet güzel geçiyor. Tabi bunu organize ederken biraz zorlandık. Çünkü dünyada dron yarışı üzerine yarışmacı olarak kadın pilotumuz çok az. Türkiye'den 2 sporcumuz var, Rusya'dan 2 sporcumuz var, Güney Kore'den var, Japonya'dan var, İtalya'dan var. Bir çok ülkeyi davet ettik ama gerek pandemi gerekse Ukrayna savaşından dolayı gelmek istemediler. 2 gün sürdü, elemeleri yaptık. Bugün de finalle beraber organizasyonu sonlandırmış olacağız."

Rusya'dan katılan Nataliya Astakhova, 6 yıldır yarıştığını belirterek, bugüne kadar birçok ülkede yarışmaya katıldığını ancak sadece kadınlar için ilk kez bir organizasyona katıldığını ve çok mutlu olduğunu kaydetti.

İtalya'dan yarışa katılan engelli Luisa Rizzo, omuriliğinden kaynaklanan rahatsızlığından dolayı vücudunu fazla hareket ettiremediğini, parmaklarının ve gözlerinin çok hızlı çalışması gerektiği için bu spora başladığını söyledi.

Rizzo, Türkiye'ye üçüncü kez geldiğini ifade ederek, kadınlarla birlikte yarışmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.