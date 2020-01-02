Gaziantep, Düzbağ'ın Suyunu İçiyor - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon idaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, "Kartalkaya Barajı'ndan artık kente su vermiyoruz. Düzbağ'dan, Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisine ulaşan su, menba kalitesinde geliyor" dedi.



İstanbul Melen'den sonra Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan 1 milyar 250 milyon TL bütçeli Düzbağ İçme Suyu Projesi tamamlandı. Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Helete (Düzbağ) Mahallesi'nden doğan Göksu Çayı'nın suyu Gaziantep'e ulaştı. Düzbağ'la yüzü gülen şehir, kış ayındaki etkili yağışlarla da adeta suya doydu.



Sönmezler: "Gaziantep'te su sorunu yaşanmayacak"



Konu hakkında bilgiler veren GASKİ Genel Müdürü Sönmezler, yıllardır Gazi şehrin içme suyuyla ilgili çektiği sıkıntıların giderilmesine yönelik çalışmaların meyvesini verdiğini dile getirdi.



Sönmezler, "2019 Aralık ayındaki yağışlar bizi çok ama çok sevindirdi. Aralık ayında, Gaziantep'te metrekareye 180 kilogram yağış aldık. Bu, Gaziantep'in uzun yıllar ortalaması olan 97 kilogramın çok üzerindedir. Ayrıca Kartalkaya Barajı'nı besleyen Aksu havzasıyla Düzbağ'ı besleyen Göksu havzasında yağışlar çok iyi ve yüksek kesimlerde kar yağışlarının olması sevindirici. Kartalkaya Barajı'ndan bugün itibariyle şehrimize su vermiyoruz. Hacıbaba İçmesuyu Arıtma Tesisine ulaşan suyun tamamı menba kalitesinde bir su olan Düzbağ'dan gelmektedir. Kartalkaya Barajı'ndan Mayıs-Haziran aylarına kadar, havzadaki su miktarına göre su almayı düşünmüyoruz. Kartalkaya Barajı'nda 78 milyon metreküp suyumuz mevcut. Bu demektir ki; inşallah 2020 yılının yaz aylarında hem tarımsal sulama faaliyetlerimiz için yeterli suyumuz olacak, hem de Gaziantep'te herhangi bir su sorunu yaşamayacağız. Gaziantep'te çeşmelerimizden son derece kaliteli, menba kalitesinde su akmaktadır. Kartalkaya hattından, Hacıbaba Arıtma Tesislerine su terfi edilmemektedir. Ancak Şahinbey bölgesindeki Karataş gibi yüksek kesimlerdeki mahalleler, Narlı kuyularından su içmektedir. Bu bölgenin suyuna da Düzbağ'dan takviye edilmektedir, bu bölge halkının Düzbağ suyunu içmeleri için çalışmalar tüm hızıyla sürmektedir" dedi.



Sönmezler, 2020 yılının ülkeye, şehre, insanlara hayırlar getirmesini belirterek, tüm Gaziantepli vatandaşlara mutlu ve huzurlu bir yıl diledi. - GAZİANTEP