Bu kapsamda Şahinbey ilçesinde yapılan eş zamanlı baskınla 10 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda cinsel uyarıcı malzeme ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - Düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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