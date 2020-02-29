Gaziantep'e 2'nci şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Gaziantep'e 2'nci şehit ateşi düştü

6 saat önce

Gaziantep'e 2'nci şehit ateşi düştüSURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in (25) acı haberi, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki ailesine ulaştı.

Gaziantep'e 2'nci şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in (25) acı haberi, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki ailesine ulaştı.

Piyade Uzman Çavuş Selim Nergiz'in şehadet haberini, Alpaslan Türkeş Mahallesi'nde yaşayan baba Mehmet Nergiz ile anne Gülistan Nergiz'e, Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Sevindi verdi. Acı haberle yıkılan Nergiz çifti göz yaşlarına boğuldu. Selim Nergiz'in şahadet haberini duyan yakınları ve komşuları da eve akın etti. Şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asılırken, taziye çadırları kuruldu.

İdlib'te rejimin saldırısında şehit olan Selim Nergiz'in 6 ay önce Fatma Nergiz ile evlendiği 8 ay önce TSK'da göreve başladığı öğrenildi. 4 kardeş olan ve ağabeyi Seyfettin Nergiz de TSK'da uzman çavuş olarak görev yapan şehidin yarın düzenlenecek törenle toprağa verileceği bildirildi.

Gaziantep'e 2'nci şehit ateşi düştü

Gaziantep, İdlib, Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:20 Kaynak: DHA
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