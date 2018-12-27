Son Dakika Haberleri: Gaziantep'e 6 Bin Metrekarelik Meydan

Gaziantep'e 6 Bin Metrekarelik Meydan

1 saat önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şıh Meydanı'nın genişletme çalışmalarını ekibiyle birlikte inceledi.

Gaziantep'e 6 Bin Metrekarelik Meydan, System.String[]
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şıh Meydanı'nın genişletme çalışmalarını ekibiyle birlikte inceledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun en önemli projelerinden biri olarak gösterilen Şıh Meydanı genişletme çalışmaları devam ediyor. İstiklal İlköğretim Okulu yanında bulunun lojmanların yıkımı ile daha da genişleyen meydan çalışmalarını ekibiyle birlikte inceleyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Gaziantep'in Tarih Kokan Meydanı Olacak

Başkan Mehmet Tahmazoğlu meydan çalışmasının hızla devam ettiğini belirterek, " İstanbul'un Eyüp Sultan'ı, Ankara'nın Hacı Bayram Veli Cami ve meydanı var. Gaziantep'in de böyle bir meydana ihtiyacı vardı. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak Şıh Cami'nin etrafını açıp meydan yaptık. Şu anda yaklaşık 3 bin metrekare bir meydanımız var. Bunu yeni yaptığımız çalışmalarla 6 bin metrekare'ye çıkarıyoruz. Aynı zamanda bölgenin otopark ihtiyacını da karşılamış olacağız. Meydanın altına yaptığımız 2 katlı otopark bu bölgenin yükünü alarak, üstünde, meydana bakan dükkanlar olacak. Böylelikle vatandaşlarımız buraya gelerek çevrenin tarih kokan güzelliğini görmüş olacak. Bu konuda çalışmalarımız hızla devam ediyor. Otopark çalışmamız tamamlandı ve üstündeki meydan kısmının düzenlemesi yapılıyor. Yaklaşık iki ay içerisinde burayı da tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:52 Kaynak: İHA

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