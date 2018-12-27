Gaziantep'e Askeri Araç Sevkiyatı Sürüyor
46 dakika önce
Türkiye'nin farklı bölgelerinden Gaziantep'e gelen askeri araçlar sınırdaki birliklere sevk edildi.
Türkiye
'nin farklı bölgelerinden Gaziantep
'e gelen askeri araçlar sınırdaki birliklere sevk edildi.
Türkiye'nin dört bir tarafından Gaziantep'e askeri araçların sevkiyatı sürüyor. Yük treni ile Gaziantep'in Başpınar
istasyonuna getirilen zırhlı araçlar, vagonlardan indirilerek tırlara yüklendi. Askeri araçlar, karayolu ile görev yapacağı sınır ötesine ve sınırdaki birliklere sevk edildi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:40 Kaynak: İHA
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