Son Dakika Haberleri: Gaziantep'e Askeri Araç Sevkiyatı Sürüyor

Gaziantep'e Askeri Araç Sevkiyatı Sürüyor

36 dakika önce

Gaziantep'e askeri araç sevkiyatı sürüyorGAZİANTEP - Türkiye'nin farklı bölgelerinden Gaziantep' askeri sevkıyat sürüyor.

Gaziantep'e askeri araç sevkiyatı sürüyor

GAZİANTEP - Türkiye'nin farklı bölgelerinden Gaziantep' askeri sevkıyat sürüyor.
Ülkenin batı illeri olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından ile Gaziantep'e askeri araçların sevkıyatı sürüyor. TVDD'ye ait yük treni ile Gaziantep'in Başpınar İstasyonuna getirilen zırhlı araçlar, vagonlardan indirilerek tırlara yüklendi.
Askeri araçlar, karayolu ile görev yapacağı sınır ötesine ve sınırdaki birliklere sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:21 Kaynak: İHA

Türkiye, Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MÜSİAD, Milli Piyango'nun Adının Değiştirilmesi İçin Çağrı Yaptı Elon Musk: Supercharger Ağı Türkiye'ye Uzanacak

Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi "Şehitler Mehitler Aman Yeter" Diyen Yerlitaş Hakkında Suç Unsuru Bulunmadığı İçin Soruşturma Açılmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 01:57:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'e Askeri Araç Sevkiyatı Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]