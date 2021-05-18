Gaziantep'e "Baharat Müzesi" kuruluyor - Son Dakika

Gaziantep'e "Baharat Müzesi" kuruluyor

18.05.2021 13:24
Gaziantep'e

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehrin lezzetlerinin başında gelen baharatların anlatılacağı Gaziantep Baharat Müzesi'nin kurulması için çalışmalara başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehrin lezzetlerinin başında gelen baharatların anlatılacağı Gaziantep Baharat Müzesi'nin kurulması için çalışmalara başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Alleben Göleti'nin kıyısında kurulacak Gaziantep Baharat Müzesi ile baharatın dünya tarihindeki değeri, kültür üzerine etkileri, kentte baharatın yeri ve öneminin anlatılması planlanıyor.

Öte yandan, müzede baharatın üretim aşamaları uygulamalı olarak sergilenecekken, ziyaretçiler tatma imkanı da bulacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'e 'Baharat Müzesi' kuruluyor - Son Dakika


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