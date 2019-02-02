Son Dakika Haberleri: Gaziantep'e Cemevi Yapılacak

Gaziantep'e Cemevi Yapılacak

51 dakika önce

Gaziantep'e cemevi yapılması amacıyla protokol imzalandı.

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Gaziantep'e cemevi yapılması amacıyla protokol imzalandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen törende Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Alevi Kültür Derneği Gaziantep Şube Başkanı İsmet Kurt arasında protokol imzalandı.

Vali Gül, en önemli sermayenin, gücün kardeşlik olduğunu vurgulayarak, "Yanı başımızda Suriye, Irak var. Suriye'de Alevi olsanız ne olur, Sünni olsanız ne olur. Zengin, fakir, Arap, Türkmen, Kürt olsanız ne olur. Sonuç itibarıyla elden çıkmış bir ülkede farklılıklarımızın olmasının hiçbir anlamı yok. Bizi güçlü kılan, farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul etmemiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de, Anadolu coğrafyasında huzurun hakim olduğunu, başkalarının kaşımak istediği gibi bir meselenin bulunmadığına işaret eden Gül, "Anadolu'da hiç Yezit ismi duydunuz mu? Ne Alevi'sinde ne Sünni'sinde vardır. Yine aynı şekilde Muaviye ismini hiçbir yerde duymazsınız ama Ali, Hasan, Hüseyin duyarsınız. Bu topraklarda Ramazan ismi ne kadar varsa Muharrem ismi de o kadar var. Bu anlamda burada yapılacak cemevi önemli bir çalışma" açıklamasında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de projenin iki yıllık bir süreçten geldiğini aktararak, kardeşlik meclisinde bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Tahmazoğlu da her işin milletin menfaati doğrultusunda yapıldığını, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin milletin ihtiyaçlarını giderme çabasında olduklarını belirtti.

Kurt ise protokolün iki yıllık bir süreçle güzel yüreklerin çabaları sonucu gerçekleşen güzel bir çalışma olduğunu aktararak, bu işin insanları kucaklayan, birleştiren, kaynaştıran, bir arada tutan bir yapıyı oluşturması temennisinde bulundu.

Törene belediye başkanları, kaymakamlar, meclis ve dernek üyeleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:52 Kaynak: AA

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