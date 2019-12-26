Gaziantep'e değer katanlar ödüllendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'e değer katanlar ödüllendirildi - Son Dakika

Gaziantep'e değer katanlar ödüllendirildi

6 saat önce

Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyon programı kapsamında "Gaziantep'e Değer Katanlar Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

Gaziantep'e değer katanlar ödüllendirildi, System.String[]

Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyon programı kapsamında " Gaziantep'e Değer Katanlar Ödül Töreni" gerçekleştirildi. Törende, Gaziantep'in değerine değer katanlar ödüllendirildi.


25 Aralık Kurtuluş Bayramında "Yükselen Gaziantep" anlayışına katkı sunan vakıflara, üniversitelere, bürokratlarla sanatçılara, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve il protokolü tarafından plaket verildi.


İşte ödül alanlar


Ödül töreninde; Katib Mustafa Bin Süleyman Vakfı mütevellisi Mustafa Tahsin Kanevetçi, Fodlacı Hacı İsmail Ağa Vakfı mütevellisi Zeki Güzelbey ve El-Hac Mehmet Efendi Bin Osman Vakfı mütevellisi Ömer Hikmet Kepkep, Gaziantep'e değer katanlar listesine girdi.


Öte yandan Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun'a, Ressam Ali Diyarbakırlıoğlu'na, NTV Yayın Koordinatörü Nermin Yurteri'ne, sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Zeki Kuşoğlu'na, iş adamı Ahmet Muktad Ziylan'a, Ökkaş Eruslu'ya, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu'ya ve SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na teşekkür plaketi takdim edildi. - GAZİANTEP

Fatma Şahin, Resepsiyon, Gaziantep, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Torununu kanserden kaybeden avukat Rahmi Özkan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Son dakika: Milyonların merakla beklediği 2020 yılı asgari ücreti belli oldu 12 yaşındaki öğrencinin uğradığı cinsel istismarı, okulun penceresinden attığı not ortaya çıkardı Kanal İstanbul'a itiraz etmek için toplanan vatandaşlar yağmur altında kuyruğa girdi

Son Dakika Haberleri
22:02 Yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
22:01 FLAŞ - Son Dakika
22:00 Okul müdürünün öldürülmesine ilişkin dava - Son Dakika
22:00 FLAŞ - Son Dakika
21:59 NİĞDE Kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi AFAD kurtardı - Son Dakika
20:48 Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor - Son Dakika
19:52 HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 22:07:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'e değer katanlar ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]