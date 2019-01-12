Gaziantep'e Eğitim Akademisi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Gaziantep'te Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akedemisi'nin açılışını yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Gaziantep'te Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akedemisi'nin açılışını yaptı. Daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Bakan Kasapoğlu Fatma Şahin'i makamında ziyaret etti.



Bir dizi program için Gaziantep'te bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Gaziantep'te gençlerin spor yapabileceği ve çeşitli kurslardan faydalanabileceği Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akdemisinin açılışını yaptı.



Açılışa Bakan Kasapoğlu ile birlikte eski Bakan Osman Aşkın Bak, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.



Bakan Kasapoğlu burada yaptığı konuşmada Gaziantep'e yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi verdi. Kasapoğlu, "Yarınmızın teminatı çok kıymetli varlığımız değerli gençler hepinizi saygı ve minnetle selamlıyorum. Gazi şehir dostluğun kardeşliğin misafirperverliği lezzetin başkentidir. Gaziantep'te olmaktan duyduğumuz mutluluğu heyecanı ifade etmek istiyorum. Gerçekten dün akşam itibari ile tüm çalışma arkadaşlarımla bir arada Gaziantep'e geldik. Gençliğimiz için geldik, gençliğimizi daha yüksek noktalara taşımak için, gençliğimizi daha donanımlı kılmak için ve bu çerçevedeki yatırımları projeleri çalışmak için geldik. Geldiğimiz andan itibaren gerek saygıdeğer belediye başkanımızla gerek milletvekillerimizle gerek diğer yöneticilerimizle çok önemli toplantılar gerçekleştirdik. İnşallah bu 2019 yılının ilk günlerinde ben gelip Gaziantep'imizin adına gerekli olan ülkemizin gençliği adına çok daha varlıklı çok daha aydınlık bir yıl geçireceğimize inandığımı ve bunu sizlere müjdelemek istediğimi sizlere ifade etmek istiyorum. Elbette çalışma arkadaşlarımla geldik ama bir de benim görevimi devraldığım çok değerli bir bakanımız var Rize milletvekilimiz Osman Aşkın Bak Bey aramızda kendisini hürmetle selamlıyoruz" dedi.



Ziyarette kentin ihtiyaçları yapılması gerekenler hakkında da konuşan Kasapoğu, "Biz ve eski bakanımız bu seyahati gerçekten çok önemsiyoruz. Gençlerle olan diyaloğumuzu, sporla olan diyaloğumuzu sizde biliyorsunuz. Değerli gençler sizler bizim en önemli varlığımızsınız, her şeyimizsiniz. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Cumhurbaşkanımız da gençleri çok seviyor, gençlere çok değer veriyor. Bunu da gerçekleştirdiğimiz son 17 yılda ki icraatlarıyla hepiniz gözlemliyoruz. Gençlerin gerek seçme seçilme yaşıyla ilgili olsun, işlerin daha iyi gelişmesine yönelik yapılan yatırımlar olsun bunlar ispatlıyor bunları. Bunun yanında sayın Cumhurbaşkanımız sporu ve sporcuyu da çok önemsiyor. Bildiğiniz gibi son 17 yılda ülkemizde gerçekleşen spor yatırımları diğer ülkelerle kıyasladığımızda gerçekten bir devrim şeklinde. İşte bu devrimi daha ileri boyutlara taşımak zorundayız. Hep birlikte bunun içinde sporu da koyacağız. Ne demek bu yani bu hepimiz spor tesislerini dolduracağız demek" ifadelerini kullandı.



Bakan Kasapoğlu, "Yaşlı, genç, engelli, engelsiz demeden spor tesislerinde bir arada olacağız. Gaziantep'in hemen hemen her mahallesine spor tesisi kazandıracağız. Bunlar sizin için. Bizim bir de bir projemiz var. Bu çok önemli mahallelerimize yüzme havuzu kazandıracağız. Bunu dün de ilan ettik inşallah Gaziantep'ten geleceğin yüzme şampiyonları çıkacak. Gaziantep aynı zamanda bununla birlikte sporunda başkent olacak" diye konuştu.



Bakan Kasapoğlu'nun ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademesi hakkında bilgi vererek Gaziantep'e daha yapılmış olan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.



Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademesi'nin açılışı kesilen kurdele ile yapılırken, açılışın ardından akademi içerisindeki spor salonuna geçen Bakan Kasapoğlu burada spor aletlerinin denemesini yaptı.



Buradan Gaziantep Büyükşehir Belediyesine geçen Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet Fatma Şahin'i ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzalayan Kasapoğlu'na Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından hediye takdiminde bulunuldu. - GAZİANTEP

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