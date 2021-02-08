Gaziantep'e "Gazi" unvanı verilişinin 100. yılı kutlanıyor - Son Dakika

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ile Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kente "Gazi" unvanı verilişinin 100. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Emniyet Müdürü Zeybek, mesajında, Türk milletinin şanlı tarihinin gurur veren bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Geçmişin her zaman övgüyle anıldığı eşsiz zaferlerle dolu olduğunu belirten Zeybek, şunları kaydetti:

"Antep savunması, yüreği vatan aşkıyla çarpan Anteplilerin verdiği eşi benzeri görülmemiş bir mücadeledir. Gaziantep'in işgal kuvvetlerine karşı verdiği mücadele, dost düşman herkesin hayranlık ve takdirini kazanan, kendi imkanlarıyla düşmana karşı direnen bir halkın zaferidir. 100. yıl dönümünü büyük bir onur ve coşkuyla kutladığımız Gazilik günümüzde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu kutlu vatanın kurtuluşu için mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz."

GSO Başkanı Ünverdi de kentin düşman işgalinden kurtuluşunda destansı bir mücadele verdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Atalarımız vatan uğruna, bayrak uğruna gazi oldu, şehit oldu ama düşmana geçit vermedi. 11 ay boyunca kadın erkek, genç yaşlı hem yoklukla hem düşmana karşı hiçbir yerden destek almadan mücadele etti. Antep savunmasında 6317 vatan evladı şehit olurken, sadece Antep için değil tüm Anadolu'nun kurtuluşu için büyük bir destan yazıldı. Cesaret, fedakarlık ve kahramanlık timsali bir neslin evlatları olarak, bundan sonra da atalarımızdan aldığımız güçle canımızdan aziz bildiğimiz vatanımız, bayrağımız ve milletimiz için daha çok çalışacak, aynı ruh ve inançla manevi miraslarına sahip çıkacağız. Binlerce yıllık tarihi, kültürü, sanayisi, ticareti ve zenginlikleriyle Gazi şehrimizi her alanda daha da yukarıya taşıyacak, birlik ve beraberlik içerisinde örnek şehir olmaya devam edeceğiz."

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise tarih boyunca hür yaşayan Türk milletinin sahip olduğu topraklar üzerinde işgalleri asla kabul etmediklerini aktararak, Kurtuluş Savaşı sırasında başlatılan ve milli mücadelenin yaktığı ateşle Türk ulusunun vatanını düşmanlardan temizlediğini bildirdi.

Antep savunmasının yüreği vatan aşkıyla çarpan Anteplilerin verdiği eşi benzeri görülmemiş bir mücadele olduğunu ifade eden Sarı, mesajına şöyle devam etti:

"Bu mücadele, tarihte var olduğu günden beri vatan, bayrak ve hürriyet aşkını bütün değerlerin üzerinde tutan bir millete, asla esaret zinciri vurulamayacağının dünyaya ilanı ve ispatıdır. Milletimizin kurtuluş mücadelesinde özel bir yeri bulunan Antep savunması, bağımsızlık uğrunda kadın-erkek, genç yaşlı demeden, düşmana tek yürek ve inanç birliğiyle direnerek, onurlu bir destan yazan Antep halkının yazdığı destandır. Anteplilerin bu yüksek irade ve kahramanlıkları, 8 Şubat 1921 tarihinde Yüce Meclisimiz tarafından oy birliğiyle alınan kararla 'Gazi' unvanı ile tevcih edildi. Bu teveccüh, cepheye askeri yardım ulaştıramayan merkezi hükumetin Anteplilere bir minnet ve şükran ifadesi olarak tecelli etmiş ve Antep ahalisi için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olmuştur."

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da Antep halkının düşmana eğilmediğini ve dünyaya örnek bir kahramanlık sergilediğini altını çizerek, "Antep halkı kutsal vatan topraklarını, hedef alan her türlü saldırıyı tüm olumsuzluklara ve ihanete rağmen, koruyarak tarihe adını altın harflerle yazdırmayı başarmıştır. Memleketimizin her köşesinde Şehit Kamil, Şahin Bey, Karayılan ve bu topraklar için kanını döken nice şehitlerimizin ve kahramanlarımızın anıları yatmaktadır. Bize düşen görev ise atalarımızın 6317 vatan evladını şehit vererek düşman güçlerinin ve işbirlikçilerinin amansız işgaline karşı verdiği mücadeleyi asla unutmadan bir ve beraber olarak, sarsılmadan, yıkılmadan ne pahasına olursa olsun ecdadımıza yakışır bireyler olmak ve nesiller yetiştirmektir." ifadelerini kullandı.