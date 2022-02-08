Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 101. yıl dönümü etkinlikleri - Son Dakika

Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 101. yıl dönümü

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in tören alanına gelişi

Bayrak taşıyan öğrenciler

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması

İstiklal Madalya 'sının Türk bayrağına takılması

Bayrakların göndere çekilmesi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konuşması Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 101. yıl dönümü kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Vekili Muhammet Önder, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Atatürk Anıtı'nı çelenk bıraktı.

İstiklal Madalya 'sının Türk bayrağına takılmasının ardından katılımcılar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Gazişehir Öğrenci Meclisi Başkanı Berat Can Ermayası da kentin Gazilik Beratı'nı seslendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törendeki konuşmasında, Gaziantep'e Gazilik unvanı verilişinin 101. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kurtuluş Savaşında kentte önemli mücadele verildiğini ve Başka hiçbir şehirde kadın ve çocuk şehit anıtının olmadığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Bu şehir şehitlerin diyarıyla sulanmış bir şehirdi. İşte o yüzden 15 Temmuz'da da bu meydan inanmış bir toplumun kalesinden bayrağının indirilemeyeceği, ezanların susturamayacağı, kanlarıyla sulanmış bu bastığınız toprakları asla geri vermeyeceğimizi göstermek için bu meydan yeniden meydan okudu. Cumhurbaşkanımızın cesareti ve öz güveniyle gazi torunlarının fazileti ve erdemiyle tarih bilinciyle bütün dünyaya yeniden 'bakın bir daha aklına getirme' dedi. Bu yüzden Gaziantep dedi. İnanan bir şehrin taş üstüne taş, baş üstüne baş kalmayan bir şehrin 10 milyar dolar ihracat yaparak 10 büyük ekonomi hedefine en yakın olma şehrini gösterdi. Bu şehir açlığa direndi. Zerdali çekirdeğinden açlığa direnen şehir, dünyanın lezzet başkenti oldu. Şehir olarak bu meydan, tarih, hepsine söz veriyoruz. Dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olarak daha adaletli bir dünya olana kadar dünya 5'ten büyüktür adaletini sağlayana kadar çalışacağız."

Konuşmaların ardından tören sona erdi.