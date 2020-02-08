Gaziantep'e "Gazi" unvanı verilişinin 99. yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'e 'Gazi' unvanı verilişinin 99. yılı - Son Dakika

Gaziantep'e "Gazi" unvanı verilişinin 99. yılı

6 saat önce

Gaziantep'e "Gazi" unvanı verilişinin 99'uncu yılı törenle kutlandı.

Gaziantep'e

Gaziantep'e "Gazi" unvanı verilişinin 99'uncu yılı törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından, İstiklal Madalyası takılan Türk bayrağı göndere çekildi. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, "Gazi" unvanını dünyada Antep kadar hak eden bir başka şehir olmadığını belirtti.

Gaziantep savunmasında şehrin nüfusunun 4'te 1'ini kaybettiğini aktaran Gül, kentin insanları kadar taşının toprağının da gazi olduğunu ifade etti.

Vali Gül, gazilik unvanının büyük bir miras olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gaziantep, yokluktan bugünlere gelen bir şehir. Türkiye'nin de hikayesi gibi. Toplu iğne yapamayan Türkiye, günümüzde helikopter, tank, top, İHA yapabilen, kendisine yetebilen ender ülke durumuna geldi. Acı zerdali çekirdeği tüketen şehirden gastronomi şehrine gelen bir şehir olduk. Mağaralarda halı dokuyan şehirden 7,5 milyar dolar ihracat yapan, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 155 olan bir şehir haline geldik. Antep savunmasında bu mücadeleyi verenler ne kadar önemli iş yaptılarsa, ekonomik, sosyal, kültürel anlamda bu şehrin, ülkenin büyümesine katkı sunanlar o kadar iş yaptılar. Gaziantep'in en büyük sermayesi birliği, bütünlüğü, kardeşliği, beşeri sermayesi. Farklılıkları zenginlik bilerek, saflarımızı sıklaştırarak, çok çalışarak daha iyi yerlere geleceğiz. Gaziantep'teki kahramanlığı gelecek nesillere aktarabilmek, bütün Türkiye'ye, dünyaya duyurmak için el birliğiyle çalışacağız."

Konuşmanın ardından tören sona erdi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:10 Kaynak: AA
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