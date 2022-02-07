Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 101. yıl dönümü - Son Dakika

Gaziantep milletvekilleri, belediye başkanları ve sanayi temsilcileri, kente "Gazilik" unvanı verilişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, mesajında, TBMM'nin 8 Şubat 1921'de Gaziantep'e gazi unvanı verilişinin 101. yıl dönümünü büyük gururla kutlamanın onur ve heyecanın yaşandığını belirtti.

Koçer, Şahin Bey, Şehit Kamil ve Karayılan gibi abide yiğitlerin de aralarında olduğu 6 bin 317 kahramanın şehit düştüğü Gaziantep direnişinin milli mücadelede sembol şehri kıldığını ve gazi unvanıyla şereflendirildiğini anlatan Koçer, şunları kaydetti:

"Şehrini ve ülkesini kendi canından önde tutan kahraman şehitlerimizin özveriyle verdikleri eşsiz mücadele Gazi Meclis'in şehrimize verdiği unvanı ile taçlanmış, milli mücadele tarihimizin sayfalarına büyük bir destan olarak yazılmıştır. Birlik ve beraberliğimizin, vatan ve bayrak sevgimizin, bağımsızlık aşkımızın simgesi olan şehit ve gazilerimizin torunları, bugün kendilerine miras kalan mücadele ruhu ile çalışmakta, üretmekte ve başarmaktadır. Şehrimizin ve ülkemizin gelişmesinde ve büyümesinde girişimci karakteri ve üretkenliğiyle aktif rol oynayan Gaziantepliler atalarının cesaret, mücadele ve kahramanlığını sergilemektedir."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise Gaziantep'in yokluk içerisinde adeta doğanın kanunlarına meydan okurcasına 11 ay boyunca 6 bin 317 şehit ve sayısız kahramanla istiklal ve istikbal için mücadele ettiğini anımsattı.

Mücadelenin yürekleri ve vatan sevgileri memleket kadar büyük olan bir toplumun başaracağı bir mücadele olduğunu aktaran Erdoğan, "Antep Savunmasının dünya tarihine altın harflerle yazıldığını azim, kararlılık ve mücadeleden geri durmayan Gaziantepliler, TBMM'nin "Gazilik" unvanına layık olmak ve atalarının emeğine sahip çıkmak için o günden bugüne değin durmadan yorulmadan çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da Gaziantepli olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Kentin verdiği savunmanın dünyaya örnek olduğunu ifade eden Bakbak, "Tam 101 yıl önce, mensubu olmaktan gurur duyduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ve gözyaşları eşliğinde, ayakta alkışlanarak kabul edilen "Ayıntab kasabasının namının GAZİ Ayıntab'a tahviline…" teklifi, Gaziantep'in dünya tarihine geçen eşsiz vatan savunmasının tescilidir." görüşüne yer verdi.

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan da gazilik unvanının, Gaziantepliler için şeref olduğunu ifade etti. Kaplan, "101 yıl önce elde ettiğimiz bu unvan, Karayılanların, Şehitkamil'in Şahinbey'in ve 6 bin 317 şehidimizin aziz hatıralarına saygıdır. Bu unvan Gazianteplilerin şerefidir." dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhitten Taşdemir de Gaziantep halkının her türlü yokluğa rağmen düşmana eğilmediğini ve dünyaya örnek bir mücadele sergilediğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1921 yılında Antep'e "Gazi" unvanı verdiğini hatırlatan Taşdoğan, "Bugün, şehitlik mertebesine ulaşmanın en büyük paye olduğu bilinciyle "Vurun gardaşlarım, namus günüdür" nidalarıyla şehit düşen Şahinbey'in, Karayılan, Şehitkamil ve binlercesi toprak altında yatan adsız kahramanların yalnız Antep'i değil, tüm Anadolu'yu kurtardıkları günün yıl dönümüdür." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Şahin de kentin için şeref ve onur günü olduğunu aktardı.

Savunmada şehir olanlara Allah'tan rahmet dileyen Şahin, "Bugün, ecdatlarımızın inanç, cesaret, azim ve kahramanlığıyla tarihteki en şanlı destanlardan birinin yazarak Gazi'lik unvanını hak ettiği gündür. Gaziantep savunması, yokluk ve açlıkla mücadele ederken bile düşmana geçit vermeyen, teslim olmayan Antep halkının vatan, millet aşkıyla, boyunduruk altına girmeyi reddeden kararlılığıyla, silahları olmasa bile kalplerindeki iman gücü ve yumruklarıyla yazdıkları kahramanlık öyküsüdür." görüşüne yer verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da tarihi, vatan uğrunda döktükleri kanlarla yazan şehitleri minnet, şükran ve rahmetle andıklarını vurgulayarak, "Mehmet Kamil'in şehadeti ile başlayan Gaziantep Savunması, 11 ay sürmüştür. Kahraman Antep halkı, türlü zorluklara rağmen akıllarından bağımsızlığı, yüreklerinden vatan sevgisini bir an olsun çıkarmamıştır. Ecdadımız, haksız işgale ve zorbalıklara rağmen Türk milletinin elde edeceği zaferden zerre şüphe etmemiştir. Ecdadımızın bize bıraktığı kutsal toprakları, vatan sevgisi ile geleceğe taşımalı, şanlı bayrağımızı göklerde ilelebet dalgalandırmalıyız." şeklinde konuştu.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de yıl dönümüne ilişkin "Dünyanın 'Gazi' unvanına sahip ilk ve tek şehri olan Gaziantep'i kanı ve canı pahasına savunan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Gaziantep'in hiçbir yerden yardım almadan verdiği destansı mücadele ile dünya tarihinde müstesna bir yere sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.