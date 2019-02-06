Son Dakika Haberleri: Gaziantep'e "Gazilik" Unvanı Verilişinin 98. Yıl Dönümü

Gaziantep'e "Gazilik" Unvanı Verilişinin 98. Yıl Dönümü

1 saat önce

Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep'e
Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Dağlı, mesajında, "Ne mutlu bizlere ki, vatan toprağının her köşesi için gözlerini kırpmadan canlarını vermekten çekinmeyen bir milletin evlatlarıyız." açıklamasında bulundu.

Gazianteplilerin bağımsızlık uğruna verdikleri mücadeleyle sadece Türkiye için değil, dünya için emsalsiz bir örnek olduğunu belirten Prof. Dr. Dağlı, "Kurtuluş Savaşı boyunca Türkiye'nin her karış toprağında tarihte eşine az rastlanır birer kahramanlık örneği sergilendi." ifadesini kullandı.

Dışarıdan yardım almadan, kendi imkanlarıyla 11 ay süren büyük mücadelesi sırasında kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla 6 bin 317 şehit veren Antep'in, TBMM tarafından 8 Şubat 1921 tarihinde "Gazilik" unvanıyla onurlandırıldığını kaydeden Dağlı, "Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilir' sözünden aldığımız güçle Sanko Üniversitesi olarak, sanayi, ekonomi, kültür ve tarihle iç içe geçmiş, kendi ayakları üzerinde duran Gaziantep'in, bilim ve eğitim alanında da hak ettiği yere gelmesi için büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:39 Kaynak: AA

Türkiye, Gaziantep, Güncel
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