Gaziantep'e "Gazilik" Unvanı Verilişinin 98. Yıl Dönümü

AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer ve Mehmet Erdoğan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Koçer, mesajında, TBMM tarafından Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 98. yıl dönümünü kutlayarak, "Gazilik" unvanı ve milli mücadele ruhunun bu şehre her zaman güç verdiğini vurguladı.



Milli mücadele ruhunun Gaziantep'in özünde ve inancında olduğunu ve bu kentin her zaman bu ruh ve inançla başarılı gösterdiğini kaydeden Koçer, Antep Savunması'nın Kurtuluş Savaşı sürecinde farklı bir yere ve öneme sahip olduğunu belirtti.



Koçer, mesajında, şu ifadelere yer verdi:



"Düşman birliklerinin artan baskı ve zulümlerine karşı direniş destanını başlatan Antepliler, büyük ve eşsiz bir savunma sergilemiştir. Onur ve cesaretle 6 bin 317 kahraman 'Ben Antepliyim, Şahin'im ağam/ Mavzer omzuma yük/ Ben yumruklarımla dövüşeceğim/ Yumruklarım memleket kadar büyük' nidasıyla şehit olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendi imkan ve gücüyle düşman işgaline karşı 11 ay direnen ve büyük bir mücadele örneği sergileyerek düşmana geçit vermeyen Antep'e 8 Şubat 1921'de 'Gazilik' unvanı vermiştir. Atalarımızın 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' inancıyla sergiledikleri mücadele neticesinde şehrimize verilen 'Gazilik' unvanı, Gaziantep'in bugünkü konumuna gelmesinde en büyük motivasyonu olmuştur.



Yokluğun, imkansızlığın ne olduğunu iyi bilen fedakar ve cefakar Gaziantep, ecdadının emanetine sahip çıkarak aynı azim ve kararlılıkla yılmadan, yorulmadan çalışmaktadır. 7 milyar dolarlık yıllık ihracatıyla ülkemizin en çok ihracat yapan altıncı ili olan Gaziantep, Türkiye'nin iki katı büyüme performansı sergileyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele için söylediği 'Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep'i değil Türkiye'yi de kurtardılar' vecizesine yakışır bir ekonomik mücadele sergilemektedir. Gaziantep'in bugün elde ettiği ekonomik ve kültürel başarıyı çok daha ileriye taşıyacağına ve bu başarıyı her alana yayarak sahip olduğu marka değerini daha da güçlendireceğine yürekten inanıyor, Gazi şehrin evladı olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Antep'e 'Gazilik' unvanı verilişinin 98. yılını kutluyor, şehrimizin savunmasında can veren başta Şahinbey, Şehitkamil, Karayılan ile tüm kahramanlarımız olmak üzere vatan için can vermiş bütün şehit ve gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum."



Mehmet Erdoğan'ın mesajı



Mehmet Erdoğan da tarihe beşiklik etmiş kültür şehri Gaziantep'in Osmanlı döneminde Halep'e bağlı bir sancakken, 1. Dünya Savaşı sonunda Fransız güçleri tarafından işgal edildiğini ancak Gazianteplilerin bayrak şehidi Şahinbey'in öncülüğünde 6 bin 317 şehit verme pahasına, tarihe mal olacak örnek bir savunma yaparak 11 ay boyunca işgal kuvvetlerine karşı yokluk içerisinde, kahramanca mücadele verdiğini belirtti.



Şehit kanlarıyla sulanan bu topraklarda efsaneleşen Antep ve Anteplilerin gösterdiği dillere destan mücadelenin Kurtuluş Savaşı'na giren Türk milleti için bir umut olduğunu kaydeden Erdoğan, "Antep'in kahramanca mücadelesi tüm yurtta takdirle karşılanmış olup, düşman kuvvetlerine karşı gösterilen bu mücadele 8 Şubat 1921 tarihinde TBMM tarafından taltif edilerek ilimize Gaziantep adı verilmiştir. Gaziantep ilimiz geçmişte olduğu gibi bugün de kültürel, ekonomik ve sosyal alanda göstermiş olduğu başarıyla örnek bir şehir olmaya devam edecektir. AK Parti hükümetlerimiz döneminde ilimize ulaşım, sağlık, eğitim ve diğer alanlarda yapılan yatırımlarla Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgemizin en büyük merkezi durumuna gelmiştir. Gaziantep, gerek özel sektörü, gerek sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarıyla devletin milletiyle bütünleşmesinin en güzel örneğini göstermekte olup, her geçen gün daha yaşanılabilir bir şehir olmaktadır. Vatanımıza ve bağımsızlığımıza yönelecek her türlü saldırıya karşı ecdadımızdan aldığımız inanç ve kararlılıkla aynı şekilde cevap verecek güçteyiz. Bu vesileyle Gaziantepimize Gazilik unvanı verilişinin 98. yıl dönümünü kutlar, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim." açıklamasında bulundu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Antep halkının hürriyet ve istikbali için yazdığı destansı zaferin, "Gazilik" unvanıyla taçlandırıldığını aktardı.



Kalpleri vatan sevgisiyle dolu Anteplilerin, düşman karşısında gösterdiği direnişle yazdığı kahramanlık destanı sonucunda, şehrin şanlı tarihinin "Gazilik" gibi anlamlı ve onurlu bir unvanla taçlandığını vurgulayan Şahin, vatan, millet sevgisinden ve hür yaşama aşkından başka silahları olmayan şehir halkının, özgürlük yolunda ölüme cesaretle koştuğunu belirtti.



Şahin, şunları kaydetti:



"Antep'in Gaziantep'e yolculuğu, atalarımızın gözü karalığı ve cesaretiyle başladı. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' inancı, azim ve kararlılığıyla açlık ve yokluk içindeki bu şehir, 11 ay boyunca, 6 bin 317 şehit ve sayısız kahramanla istiklal ve istikbal için mücadele etti ve kazandı. Ülkenin hemen hemen her noktasında devam eden milli mücadelemizde Gaziantepimiz adeta ikinci bir Plevne savunması, ya da ikinci bir Çanakkale Harbi olarak tanımlayabileceğimiz bir direniş göstermiş ve tam bağımsızlığa giden yolda yaptığı katkı nedeniyle 'Gazilik' unvanını hakkaniyetle, bileğinin hakkıyla almıştır.



Kahramanlık destanıyla Antep, 8 Şubat 1921 tarihinde, Kurtuluş Savaşı henüz devam ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı 93 numaralı kanunla, 'Gazilik' unvanını aldı ve bir şehrin adını değiştiren direniş, tarihin tozlu sayfalarına altın harflerle yazıldı. Bu savunma Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Onlar yalnız Antep'i değil Türkiye'yi de kurtardılar' sözleriyle, her zaman örnek olmuştur. Antep halkı olarak, bu kadim topraklar için, hangi zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım, boyun eğmeyeceğimizi ve hürriyetimizden vazgeçmeyeceğimizi tüm dünyaya geçmişte ispat ettiğimiz gibi bugün de aynı kararlılık ve azimle yolumuza devam edeceğiz. Bize bırakılan mirasa sahip çıkacak ve rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızı ilelebet bu topraklar üzerinde dalgalandıracağız. İstiklal mücadelesi ve Kurtuluş Savaşı sonunda 'Gazilik' unvanı alan üç kişi ve kurumdan biri olan, Gazi Mustafa Kemal ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sonra, bu onura erişen tek şehir olmamızı sağlayan atalarımızla, dedelerimizle, kahramanlarımızla bir Gaziantep çocuğu olarak büyük gurur duyuyorum. 'Ben Gaziantepliyim' deme onurunu bizlere yaşatan aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi, Antep'in tüm gücüyle direnen fedakar ve cefakar halkını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

