Gaziantep'e "Gazilik" Unvanı Verilişinin 98. Yıl Dönümü

AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin Ahmet Uzer ve Mehmet Sait Kirazoğlu ile MHP Gaziantep Milletvekili CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz , AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Milletvekili Şahin, mesajında, Antep Savunması'nın bir abide olduğunu, her şeye rağmen Türk kahramanlığının ebedi olduğunu cihana tasdik ettirdiğini belirtti.Anteplilerin bu yönüyle milli mücadeleye ve bağımsızlığa büyük bir katkı sağladığını kaydeden Şahin, "Meşru haklarını koruma ve savunma dışında gayesi olmayan Antep halkının en büyük kaybıysa şüphesiz binlerce evladını kaybetmesidir. Bu mücadelede Antepliler, varını yoğunu ortaya koyarak büyük bir özveride bulunmuşlardır. Dışarıdan hiçbir destek almadan, 35 bin nüfusunun 6 bin 317'sini şehit vermiş, milli mücadelenin en onurlu ve şerefli şekilde yaşandığı bu şehrin evlatları olarak 'Gazilik' unvanı verilişinin 98. yıl dönümünde aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi, Antep'in tüm gücüyle direnen fedakar ve cefakar halkını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.AK Parti Milletvekili Ahmet UzerAK Parti Gaziantep Milletvekili Uzer de Gazianteplilerin bağımsızlık uğruna verdikleri mücadeleyle sadece Türkiye için değil, dünya için de emsalsiz bir örnek olduğunu belirtti.Gazianteplilerin tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergilediğini ifade eden Uzer, "Gaziantepliler, işgalci Fransız ordusu ve emperyalistlerin oyuncağı haline gelen Ermeni çetelerine karşı kahramanca mücadele vererek şehri işgalcilerden temizledi. Dünyada eşi ve benzeri olmayan bir kurtuluş mücadelesi verilmiştir. Gaziantep, dönemin çetin şartlarına rağmen nüfusunun 4'te 1'i şehit, kalanı da gazi olan ve 11 ay süren emsalsiz mücadeleyle yazılan destanın adı olmuştur. Bu bizi her zaman gururlandırdı, her zaman gururlandıracak." açıklamasında bulundu.Gazianteplilerin 100 yıl önce olduğu gibi bugün de vatanı ve bayrağı için her türlü fedakarlığı yapacağını kaydeden Uzer, özellikle ekonomi üzerine başlatılan dış saldırıların boşa çıkarılmasında Gaziantepli vatandaşların, esnafın, iş adamlarının ve idarecilerin büyük emeği olduğunun altını çizdi.AK Parti Milletvekili KirazoğluAK Parti Gaziantep Milletvekili Kirazoğlu da 8 Şubat 1921 tarihinin Gaziantep için onur günü olduğunu, kahramanlık destanıyla Antep'in 8 Şubat 1921'de, Kurtuluş Savaşı henüz devam ederken, TBMM'nin çıkardığı 93 numaralı kanunla, "Gazilik" unvanını aldığını ve bir şehrin adını değiştiren direnişin tarihin sayfalarına altın harflerle yazıldığını aktardı.MHP Gaziantep Milletvekili TaşdoğanMHP Milletvekili Taşdoğan da Gaziantep'in Türk'ün kurtuluş mücadelesine önderlik etmiş, Türk tarihinin şanlı sayfaları arasına mücadelesiyle adını yazdırmış ve Fransız generaline, "Biz bir Antep'i geçemedik, halbuki Anadolu'da bin Antep var. Anadolu, cenuptan işgal edilemez." sözünü söyletmiş bir şehir olduğunu kaydetti.CHP Milletvekili KaplanCHP Milletvekili İrfan Kaplan ise Gaziantep'in "Gazilik" ünvanını baskının, zulmün karşısında 11 ay boyunca süren açlıkla, yoksullukla, kendi imkanlarıyla en büyük direnişi göstererek ve bu uğurda 6 bin 317 şehit vererek aldığını belirtti. Milletvekili Filiz de istiklal madalyalı ve dünyada "Gazilik" unvanına sahip ilk ve tek şehir olmanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını ifade etti.AK Parti İl Başkanı ÖzkeçeciAK Parti Gaziantep İl Başkanı Özkeçeci ise dünyada ilk defa bir şehrin adının önüne altın harflerle "Gazi" yazılışının 98. yıl dönümünün onur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Antep Savunması'nda 7'den 70'e verilen direniş sonucu Antepliler, 11 ay boyunca dışarıdan destek almadan her türlü yokluğa ve zorluğa rağmen tarihe altın harflerle yazılmış örnek bir savunma göstererek kahramanlık destanını yazmışlardır. Antep Savunması'nda canlarını ortaya koyan Şahinbey 'leri, Şehitkamil 'leri, Karayılan'ları ve 6 bin 317 isimsiz kahramanı minnet ve rahmetle anıyor, bir daha o günleri yaşatmamasını Allah'tan niyaz ediyorum."GSO Başkanı ÜnverdiGSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de hiçbir yardım ve destek almadan bağımsızlık mücadelesiyle büyük bir kahramanlık destanı yazan Gazianteplileri rahmet ve minnetle andığını belirtti.Eğitim, ekonomi ve teknolojide takip eden değil, takip edilen ülke olmak gerektiğine değinen Ünverdi, "Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine de ancak bu sayede ulaşabiliriz. Allah ülkemizin ve milletimizin yolunu açık etsin, düşmanlarımıza fırsat vermesin. Bu duygularla, Gaziantep'e Gazilik unvanı verilişinin 98. yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, bütün hemşehrilerimin Gazilik Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.