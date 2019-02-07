Son Dakika Haberleri: Gaziantep'e "Gazilik" Unvanı Verilişinin 98. Yıl Dönümü

Gaziantep'e "Gazilik" Unvanı Verilişinin 98. Yıl Dönümü

1 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep'e
Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, Gazianteplilerin zor şartlarda, vatanı, bayrağı ve namusu için binlerce şehit ve gazi vererek destanlaştırdığı mücadelede aldığı bu unvanın herkes için en büyük gurur kaynağı olduğunu belirtti.

"Gazilik" gibi mukaddes bir unvanı yaklaşık bir asırdır gururla ve layıkıyla taşıyan Gazi şehrin bunun hakkını her alanda gösterdiği başarılarla bugüne kadar taşıdığını, bundan sonra da iftiharla taşıyarak kahramanlıkları, üretkenlikleri ve çalışkanlıklarıyla her alanda öncü ve örnek bir şehir olmaya devam edeceğini kaydeden Gül, "Başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Antep Savunması'nı destanlaştıran 6 bin 317 şehidimizi ve vatanı uğruna canlarını vermekten kaçınmayan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, tüm hemşehrilerimin Gazilik Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:39 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep, Politika
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