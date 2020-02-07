AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Müslüm Yüksel, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, CHP Gaziantep İl Başkanı Lütfü Demir ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 99. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.Milletvekili Müslüm Yüksel, mesajında Gaziantep'in Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 8 Şubat 1921 tarihinde "Gazi" unvanı alan ilk ve tek şehir olduğunu, bu onuru 99 yıldır aynı gururla taşımakta olduğunu kaydetti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da 8 Şubat'ın, bütün Gaziantep'in onur ve gurur günü olduğunu ve tarihe altın harflerle kazınan destansı bir mücadelenin gazilik unvanı ile taçlandırıldığı gün olarak geçtiğini belirtti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise Gaziantep'in 6 bin 317 şehit verme pahasına Antep'i düşman işgalinden kurtardığını, milli mücadelede Şahin Bey, Şehit Kamil, Karayılan ve isimsiz kahramanlarıyla destanlar yazdığını ifade etti.

Kendi gücüyle işgale 11 ay dayanan ve düşmana geçit vermeyen Antep'e 8 Şubat 1921'de "Gazilik" unvanı verildiğini anımsatan Erdoğan, bugün Gaziantep'in modern sanayisi, ticaret hacmi, sağlık hizmetleri, eğitimi ve turizmi ile çok farklı alanlarda yaptığı üretimle kalkınmanın lokomotifi olduğunu dile getirdi.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla gururlu olduklarını, bu gurur ve onurun emanetçileri olduğunu kaydetti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8 Şubatın kendileri için onur günü olduğunu, ecdadın canı pahasına Antep'i düşman işgalinden kurtardığını belirterek, Antep Savunmasında sergilenen kahramanlıkların şimdiye kadar olduğu gibi gelecekte de rehberleri olmaya devam edeceğini vurguladı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gazianteplilerin ülkenin kurtuluş mücadelesinde canı pahasına düşmana karşı savaştığını ifade ederek, "Gazilik" unvanı verilişinin 99. yıldönümünde tüm şehit ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığını söyledi.

CHP Gaziantep İl Başkanı Lütfü Demir ise Gazianteplilerin 11 ay boyunca işgal kuvvetlerine karşı yokluk içerisinde kahramanca verdikleri mücadelenin dünya tarihine kahramanlık örneği olarak geçtiğini, kendileri için büyük gurur olduğunu belirtti.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay da 99 yıl önce Antep'i "Gazi'lik" unvanı almaya götüren hikayenin, bugün de örnek alınması gereken, önemli bir hadise olduğunu ifade ederek, Milli Mücadele döneminde bir çığır açan Gaziantepliler'in bundan sonra da üzerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceklerini vurguladı.