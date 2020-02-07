Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 99. yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'e 'Gazilik' unvanı verilişinin 99. yıl dönümü - Son Dakika

Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 99. yıl dönümü

7 saat önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep'e

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep'in 11 ay boyunca verdiği mücadelenin dünyada eşi benzeri olmayan, tarihe mal olmuş örnek savunma olduğuna dikkati çeken Tahmazoğlu, işgal kuvvetlerinin üstün silah gücüne ve her türlü imkansızlığa rağmen, Antepli kahramanların hiçbir yerden yardım ve destek almadan büyük bir kararlılık, irade ve dayanma gücü sergilediklerini belirtti.

Gaziantep'in Şahin Bey, Şehit Kamil, Karayılan başta olmak üzere 6 bin 317 şehit verdiğini anımsatan Tahmazoğu, şunları kaydetti:

"Canları pahasına Antep'i düşman işgalinden kurtarmışlardı. Bu olağanüstü savunma sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendi gücüyle işgale 11 ay dayanan ve düşmana geçit vermeyen Antep'i, 8 Şubat 1921'de Gazilik unvanı ile taçlandırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Gazianteplilerin bu kahramanlıklarını 'Türk'üm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık timsali olarak alabilirler' sözüyle veciz bir şekilde ifade etmiştir. Bizler de bu ülkenin bağımsızlığı için milli beraberliğimize, tarihimize ve milli servetimize sahip çıkarak torunlarımıza büyük ve kadim devletimizi bağımsız olarak devredebilmeliyiz."

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:48 Kaynak: AA
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