Gaziantep'e hareket eden Kayserispor'u Başkan Gözbaşı uğurladı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep'e hareket eden Kayserispor'u Başkan Gözbaşı uğurladı! - Son Dakika Spor

Gaziantep'e hareket eden Kayserispor'u Başkan Gözbaşı uğurladı!

7 saat önce

Süper Lig'in 15.haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gitti.

Gaziantep'e hareket eden Kayserispor'u Başkan Gözbaşı uğurladı!, System.String[]

Süper Lig'in 15.haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gitti. Son idman sonrasında karayolu ile Gaziantep'e hareket eden sarı kırmızılı takımı Başkan Berna Gözbaşı uğurladı.


Teknik Direktör Bülent Uygun, Gaziantep kafilesine 21 futbolcu dahil etti.


Sarı Kırmızılı kafilede Aksel Aktaş, Aymen Abdennour, Dja Djedje, Emirhan Civelek, Emre Demir, Ercan Çiftci, Furkan Polat, Hakan Arıkan, Hasan Hüseyin Acar, İsmail Çipe, Artem Kravets, Miguel Lopes, Silviu Lung, Bernard Mensah, Mert Kula, Benoit Poulain, Ben Rienstra, Selahattin Seyhun, Taner Gümüş, Yasir Subaşı ve Ziya Alkurt yeraldı.


Sakatlıkları bulunan Levent Gülen, Nurettin Korkmaz, Pedro Hernique ve Alpay Çelebi kafileye dahil edilmedi.


İstikbal Mobilya, Kayserispor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:02 
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