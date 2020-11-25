Gaziantep'e ısıl işlem merkezi kurulması için hazırlıklar sürüyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) işbirliğinde Gaziantep'te kurulması planlanan ısıl işlem merkezi ile ilgili danışman firmaların temsilcileriyle görüşmelerde bulunuldu.

Makine-metal sektöründe Gaziantep ve bölge illeri için kurulacak merkezin kritik öneme sahip olduğunu dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Merkezin kurulmasıyla şehrimizde ve bölgemizde makine-metal sektöründe üretim gerçekleştiren firmalarımız daha nitelikli ürünler üretebilecek. Kurulması planlanan tesisin fizibilite çalışmaları devam ediyor. Bugün de birlikte çalıştığımız firmaların uzmanları ile bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunduk" dedi.

" Isıl işlem merkezi sayesinde sanayicilerimiz şehir dışına gitmek zorunda kalmayacak"

Isıl işlem merkezinin firmalara zaman kazandırması açısından da çok yararlı olacağına vurgu yapan Ünverdi, "Üretim şehri Gaziantep her koşulda ara vermeden çalışmaya devam ediyor. Bu süreçte firmalarımızın ihtiyaç duyduğu test hizmetlerini GSO bünyesinde kurulacak laboratuvar sayesinde Gaziantep'te vereceğiz. Isıl işlem merkezi ile sanayicilerimiz şehir dışına gitmek zorunda kalmayacaklar. Bu üretim yelpazesine savunma sanayi ve medikal sektörü gibi iki önemli sektörü de ekleyerek daha da güçlü hale gelmek istiyoruz. Bunu sağlamak için de makine, metal laboratuvarı ve ısıl işlem merkezinin hayata geçmesi büyük önem arz ediyor. İnşallah çalışmaları tamamlayıp bu merkezi kentimize ve ülkemize kazandıracağız" diye konuştu. - GAZİANTEP