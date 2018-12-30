Son Dakika Haberleri: Gaziantep'e Mevsimin İlk Kar Yağışı

Gaziantep'e Mevsimin İlk Kar Yağışı

1 saat önce

Türkiye'nin pek çok yerinde soğuk kış şartları ve karlı hava etkili olurken Gaziantep'te de mevsimin ilk karı gece saatlerinden itibaren yağmaya başladı.

Gaziantep'e Mevsimin İlk Kar Yağışı, System.String[]
Türkiye'nin pek çok yerinde soğuk kış şartları ve karlı hava etkili olurken Gaziantep'te de mevsimin ilk karı gece saatlerinden itibaren yağmaya başladı. Kentte gün içinde yer yer etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yetkililer vatandaşları uyardı.

Gaziantep'te günlerdir etkili olan soğuk ve yağışlı hava yerini kar yağışına bıraktı. Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar karlı bir sabaha uyandı. Yer yer etkili olan kar yağışı için yetkililer vatandaşları ve özellikle araç sürücülerini hız yapmamaları konusunda uyardı. Gaziantep'te kar yağışının gece saatlerinde kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:48 Kaynak: İHA

Türkiye, Gaziantep, Güncel
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