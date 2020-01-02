Gaziantep'e mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'e mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

Gaziantep'e mevsimin ilk karı yağdı

6 saat önce

Türkiye'nin birçok ilinde soğuk kış şartları ve karlı hava etkili olurken Gaziantep'e de yılın ve mevsimin ilk karı yağdı.

Gaziantep'e mevsimin ilk karı yağdı, System.String[]

Türkiye'nin birçok ilinde soğuk kış şartları ve karlı hava etkili olurken Gaziantep'e de yılın ve mevsimin ilk karı yağdı. Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Erikçe Parkı'nı beyaza bürüdü.


Gaziantep'te günlerdir etkili olan soğuk, sis ve yağışlı havanın ardından özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kentin kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı bembeyaz bir örtü oluştururken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kentte uzun bir aradan sonra yağan kar, yer yer etkili olurken yetkililer özellikle araç sürücülerini hız yapmamaları konusunda uyardı.


Gaziantep'te kar yağışının başlamasıyla birlikte ana yollarda ve İpek Yolu'nda belediye ekipleri tuzlama çalışmaları yaparak karla kaplanmış yolları temizledi.


Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışının gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:56 Kaynak: İHA
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