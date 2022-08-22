Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'e polis yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 307 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken gözaltına alınan 33 kişi tutuklandı.
Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 578 gram esrar, 559 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 495 gram metamfetamin (ateş-buz), 199 gram eroin, 72 kök kenevir bitkisi
57 adet uyuşturucu hap, 4 adet hassas terazi,2 adet tabanca ele geçirildi.
Operasyonlarda 307 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 33 şüpheli tutuklanırken, 274 şüpheli ise serbest bırakıldı - GAZİANTEP
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