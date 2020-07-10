Gaziantep'e "sanayide dönüşüm" desteği - Son Dakika

Gaziantep'e "sanayide dönüşüm" desteği

İstanbul Savunma Havacılık (SAHA), Gaziantep Sanayi Odasını (GSO) 'Sanayide Dönüşüm Programı' ile yalın üretim, dijital dönüşüm gibi alanlarda desteklenecek.

İstanbul Savunma Havacılık (SAHA), Gaziantep Sanayi Odasını (GSO) 'Sanayide Dönüşüm Programı' ile yalın üretim, dijital dönüşüm gibi alanlarda desteklenecek.


SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, model fabrikanın Gaziantep için çok önemli olduğunu ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından başlatılan Sanayide Dönüşüm Programı'na her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. SAHA İstanbul aracılığı ile GSO-MEM bünyesine Mekatronik Atölyesi kurulabileceğinin konuşulduğu ziyarette yalıtım özelliklerine sahip nanoteknolojik ürünlerin askeri alanda kullanımına yönelik çalışmalar yapılabileceği ifade edildi. Gaziantep'te kurulma aşamasında olan Model Fabrika ziyaretinde Endüstri Siber Güvenlik uygulama modelinin Gaziantep Model Fabrika içerisinde uygulanabileceğini aktaran Keleş, Model Fabrika için, Nesnelerin İnterneti ve Dijital İkizlerin uygulanabileceğini söyledi. Gaziantep'e Model Fabrika kurulması çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de ziyaretleri ve işbirliği için Saha İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş'e teşekkür ederek, "Projeyle yalın dönüşüm ve sanayinin dijital dönüşümü ilkelerini uygulayacağız. Model fabrikayı dijital dönüşüm alanlarında uygulamalı eğitim ve danışmanlık sağlamak amacıyla kuruyoruz. Proje ile dijital dönüşüm, verimlilik, sanayinin dijital dönüşümü yalın dönüşüm, tasarım, öğren ve dönüş, yaparak öğrenme gibi sanayide dönüşüm sürecine GSO olarak ev sahipliği yapıyoruz. Model fabrikamız Gaziantep sanayisinde teknoloji ve dijital dönüşüm sürecinde önemli bir üs haline gelecek. Bu noktada SAHA İstanbul ile güzel işbirlikleri yapacağız. Şehrimizde savunma sanayinin gelişmesi ve ülkemizde yerlilik oranının artmasına yönelik birlikte çalışacağız. Sayın İlhami Keleş ve tüm SAHA İstanbul yönetimine teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep, İstanbul, Dönüşüm, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'e 'sanayide dönüşüm' desteği - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

13:43 Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:28 Paris'teki kadavra bağış merkezinde sıçanlar yerlere atılmış cansız bedenleri kemiriyor 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:45 Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 11:11 1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi 02:27 Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı 01:43 Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
16:47
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
16:45
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
16:24
Danıştay'ın müze kararını iptal etmesiyle Ayasofya önünde "Ya Allah Bismillah Allahu Ekber" sesleri yükseldi
16:21
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
16:16
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
16:01
Son Dakika: Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıt yerleri belli oldu
15:43
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
15:37
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
15:36
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
15:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 17:04:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'e "sanayide dönüşüm" desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]