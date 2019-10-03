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Gaziantep'e şehit ateşi düştü

33 dakika önce

Gaziantep'e şehit ateşi düştü GAZİANTEP - Hatay'ın Belen ilçesinde jandarma personellerini taşıyan zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç'in Gaziantep'teki baba evine ateş düştü.

Gaziantep'e şehit ateşi düştü


GAZİANTEP - Hatay'ın Belen ilçesinde jandarma personellerini taşıyan zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç'in Gaziantep'teki baba evine ateş düştü.

Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç'in baba evine gelen Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, İl Müftüsü Ahmet Çelik ve askeri yetkililer, Dinç'in şehadet haberini ailesine verdi. Dinç'in şehit haberini alan ailesi sinir krizleri geçirdi. Şehit Dinç'in Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi'ndeki baba evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Dinç'in şehit olduğu haberini alan yakınları, anne Zeynep ve baba Osman Dinç'e taziyede bulundu. Taziye çadırının kurulduğu sokakta Kur'an-ı Kerim okundu. Şehit Dinç'in naaşı akşam saatlerinde kargo uçağı ile memleketine getirileceği bildirildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde askeri personeli taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 uzman şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı.

Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Gaziantep, Belen, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:42 Kaynak: İHA
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