Gaziantep'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

Gaziantep'e şehit ateşi düştü

6 saat önce

Suriye'nin Resulayn ilçesinde TSK'nın kontrol noktasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık'ın memleketi Gaziantep'teki baba evine ateş düştü.

Suriye'nin Resulayn ilçesinde TSK'nın kontrol noktasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık'ın memleketi Gaziantep'teki baba evine ateş düştü.

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Resulayn'da TSK kontrol noktasına teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık'ın (26) Gaziantep'teki baba evine acı haberi ulaştı. Çamlıtepe Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Oğullarının şehadet haberini alan anne Halise ve baba Mustafa Yanık, gözyaşı döktü.

1 ay önce nişanlandığı öğrenilen şehit Yanık'ın cenazesi, ikindi namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedilecek.

(Metin Faruk Tamer/İHA)

Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Gaziantep, Resulayn, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:50 Kaynak: İHA
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