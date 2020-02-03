Gaziantep'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

Gaziantep'e şehit ateşi düştü

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler'in Gaziantep'teki baba evine ateş düştü.

Gaziantep'e şehit ateşi düştü, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler'in Gaziantep'teki baba evine ateş düştü.


İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Esad rejimi unsurları tarafından hain topçu atışı saldırısı gerçekleştirildi. Hain saldırıda 5 asker ve 1 sivil personel şehit olurken, 7 asker de yaralandı. Saldırıda şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler'in Gaziantep'te baba evine acı haber ulaştı. Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan Canan Abo, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatılırken, Gaziler Mahallesi'ndeki şehit evinin önüne taziye çadırı kuruldu.


Şehit Özler'in cenazesinin, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Özler, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:50 Kaynak: İHA
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