Gaziantep'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün Gaziantep'teki babaevine ateş düştü.



İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esad rejimi unsurları tarafından topçu atışı ile saldırı gerçekleştirildi. Hain saldırıda 5 asker şehit olurken, 5 asker de yaralandı. Saldırıda şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün Gaziantep'teki babaevine acı haber ulaştı. Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan anne Süreyya ve baba Hasan Açıkgöz ile diğer yakınları büyük üzüntü yaşarken, şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki şehit evinin önüne taziye çadırı kurulurken, şehidin yakınları ve komşuları eve akın etti.



Şehit İbrahim Halil Açıkgöz'ün cenazesinin yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi. - GAZİANTEP