Gaziantep'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Gaziantep'e şehit ateşi düştü

6 saat önce

Gaziantep'e şehit ateşi düştüSURİYE'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün (25) acı haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.

Gaziantep'e şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün (25) acı haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.

İdlib'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce göç ve krizi önlemek için çalışmalar sürerken, bölgeye rejim tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Şehit olan askerlerden Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün şehadet haberi, Gaziantep'teki İstiklal Mahallesi'nde oturan babası Osman Ertürk ve annesi Hatice Ertürk'e, askeri yetkililer ve sağlık ekiplerince verildi. Acı haberi alan Ertürk ailesi, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan aile yakınları ve komşular ise eve taziye ziyaretinde bulundu. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Mustafa Ertürk'ün cenazesinin, daha sonra belirlenecek olan tarihte Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

GAZİANTEP VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, " Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu hemşehrimiz Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk Şehit olmuştur. Aynı saldırıda Şehit dü'en bütün askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz" denildi.

Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Gaziantep, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:30 Kaynak: DHA
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