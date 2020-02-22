Gaziantep'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

Gaziantep'e şehit ateşi düştü

16 dakika önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının bombalı saldırısı sonucu şehit düşen tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir'in Gaziantep'teki baba evine ateş düştü.

Gaziantep'e şehit ateşi düştü, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının bombalı saldırısı sonucu şehit düşen tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir'in Gaziantep'teki baba evine ateş düştü.


İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Esad rejimi unsurları tarafından hain bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda yaralanan tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit olan 25 yaşındaki tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir'in Gaziantep'te baba evine acı haber ulaştı. Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan anne Nisa Karataş ve 11 kardeşi, gözyaşlarına boğuldu. Şehitkamil ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki şehit evinin önüne taziye çadırı kurulurken, Demir'in şehit düştüğü haberini alan yakınları şehit evine akın etti.


Şehit Demir'in cenazesinin, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:23 Kaynak: İHA
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