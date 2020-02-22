Gaziantep'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Gaziantep'e şehit ateşi düştü

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde, Esad rejimi tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan tankçı sözleşmeli er Mecit Demir'in (25) acı haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.

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SURİYE'nin İdlib kentinde, Esad rejimi tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan tankçı sözleşmeli er Mecit Demir'in (25) acı haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.

İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Esad rejimi unsurları tarafından bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda şehit düşen tankçı sözleşmeli er Mecit Demir'in acı haberi, Gaziantep'teki Yeni Mahallesi'nde yaşayan anne Nisa Karataş'a, askeri yetkililer ve sağlık ekiplerince verildi. Haberi alan aile yakınları ve komşular eve taziye ziyaretinde bulundu.

Bekar olduğu öğrenilen ve 11 kardeşi olan Şehit Mecit Demir'in cenazesinin, Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

GAZİANTEP VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, " Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından atılan bomba sonucu hemşehrimiz Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir şehit olmuştur. ?ehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, -


Gaziantep, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:11 Kaynak: DHA
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