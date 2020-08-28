Gaziantep'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Gaziantep'e şehit ateşi düştüHAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı mevziden düşerek şehit olan piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın'ın (26) acı haberi, memleketi Gaziantep'te yaşayan ailesini yasa boğdu.

Gaziantep'e şehit ateşi düştü

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı mevziden düşerek şehit olan piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın'ın (26) acı haberi, memleketi Gaziantep'te yaşayan ailesini yasa boğdu.

Bugün Hakkari Şemdinli'de görev yaptığı üs bölgesindeki mevzide dengesini kaybedip düşen piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın şehit oldu. Çıkın'ın şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından memleketi Gaziantep'in Beybahçe Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Acı haberi alan şehidin annesi Safiye sinir krizi geçirirken, baba Ahmet Çıkın'ı ise yetkilier teselli etti.

EN SON 1 YIL ÖNCE GELMİŞ

Yakınları, bekar olan şehit Ümit Çıkın'ın en son 1 yıl önce memleketine ziyarete geldiğini belirtti. 5 kardeşten ortancası olan ve 6 yıldır görev yaptığı öğrenilen şehit Ümit Çıkın'ın ailesinin evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi duyan yakınları ise eve akın etti. Şehidin naaşının yarın düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Gaziantep, Şemdinli, Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 23:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

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