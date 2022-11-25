Pençe Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber: 1 askerimiz şehit oldu - Son Dakika
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Pençe Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber: 1 askerimiz şehit oldu

25.11.2022 23:34

Irak'ın Kuzey'inde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden kahreden bir haber geldi. Teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in acı haberi Gaziantep'teki yakınlarına ulaştı.

Irak'ın Kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, şehit oldu. Şehidin acı haberi, akşam saatlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Dazhüyük Köyü'ndeki yakınlarına ulaştı.

HABERİ ALAN ACILI AİLESİ YOLA ÇIKTI

İstanbul'da oturan ve ayrı yaşadıkları öğrenilen anne ve babasının acı haberin ardından Gaziantep'e gelmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Şehit teğmen Öztürkmen'in, ailesinin talebi doğrultusunda yarın veya pazar günü son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan yaşanan hain saldırı sonrası MSB'den açıklama geldi. Açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Pençe Kilit Operasyonu'ndan kahreden haber! Bir askerimiz şehit oldu
Kaynak: DHA
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Gaziantep, Irak, Güncel, Son Dakika

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