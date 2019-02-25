Son Dakika Haberleri: Gaziantep'e Trafik Kazası: 1 Ölü

Gaziantep'e Trafik Kazası: 1 Ölü

1 saat önce

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'e Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Park Fırat Dinlenme tesisi yakınlarında B.H idaresindeki 10 SP 444 plakalı araç, Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan E.A. idaresindeki 03 BP 985 plakalı araca çarptı. Kazada ağır yaralanan B.H., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:05 Kaynak: İHA

Fırat, Şanlıurfa, Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Korkunç Kazada, Anne-Baba Can Verirken Mucize Bebek Yaralı Olarak Kurtuldu Genç Doktor, Sokak Ortasında İnsanlığın Ölmediğini Gösterdi

"JİTEM'ci Albayım" Dedi, 570 Bin Lira Dolandırdı Yolunu Şaşırıp Köye İnen Kurdu, Kangal Köpekleri Telef Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 11:13:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'e Trafik Kazası: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]