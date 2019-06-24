Gaziantep'e TUTOR ataması
2 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gaziantepli antrenör Taner Günebakan'a antrenör eğitmeni (TUTOR) olarak görev verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:47 Kaynak: AA
(TFF), Gaziantepli antrenör Taner Günebakan
'a antrenör eğitmeni (TUTOR) olarak görev verdi.
Çeşitli futbol kulüplerinde antrenör olarak görev yaptıktan sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Spor Şubesinde çalışmalarını sürdüren Günebakan, TFF kurslarında gösterdiği başarı sayesinde, TFF Eğitim Koordinatörlüğü tarafından TUTOR olarak Gaziantep Bölgesine atandı.
UEFA Elit A Lisans, UEFA A Lisans, TFF Atletik Performans Lisanslarına sahip olan Günebakan, TFF bünyesindeki Gaziantepli ilk TUTOR olacak.
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