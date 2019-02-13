Gaziantep'e Yeni Bir Sanat Merkezi Daha Kazandırıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le, sanat alanında bölgesinin lokomotifi olan kent, sanatın ve sanatçının yanında durdu. Başkan Şahin'in öncülüğünde 64 yıllık adliye binasını restore ederek Gaziantep Sanat Merkezine dönüştüren Gazi şehre, ikinci sanat merkezi kazandırıldı.

KURTULMUŞ: KURTULUŞ MÜCADELESİ VERMESEYDİK BUGÜN SURİYE GİBİ OLURDUK

Güvenenler Sanat Merkezi'nin açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'in kültürel birikimiyle örnek olduğunu bildirerek, "Bu şehrin, kültürel alanda yükselmesi hepimiz için çok önemli. Bulunduğu coğrafik konum itibariyle kültürel açıdan güçlü olması gerekiyor. Gaziantep'te konuşmak kolay değil, şehrin kahramanlık destanları da sadece çocuklarımıza anlattığımız birer masal değil. Emperyalizm, bu toprakları yeniden işgal ederek, şehirleri ele geçirmeye gayret ettiler, bu topraklar emperyal güçlerin odak noktası olmuştur. Masaların üzerine cetvelleri koydular, sınırlarımızı suni bir şekilde çizdiler. Bu topraklarda asırlardır birlikte yaşayan halkalara hiç bakmadan istedikleri şekilde sınırları çizdiler. Şehirleri ve aileleri birbirinden böldüler, tel örgülerle şehirleri ülkelerden ayırdılar. Eğer yıllar önce kurtuluş mücadelesi verilmemiş olsaydı bugün bu topraklar Suriye gibi olurdu.

VEKALET SAVAŞLARI ÜZERİNDEN HİZAYA GETİREMEZLER

İşgal planının sahipleri planlarını unutmuş değiller rafa kaldırmış değiller. Sadece uygulayacakları uygun bir zaman kollamaktadırlar. İşte son birkaç yıldır Ortadoğu'da yaşadığımız gerilimler çatışmalarsa tam da bu planın yeniden raftan indirilip uygulanma aşamasıdır. Geçmiş planlarında ordularıyla işgal vardı. Cetvel ile sınır çizmek vardı. Şimdi bunları değiştirdiler daha sinsi oyunlarla bu coğrafyayı bölmeye kalktılar. 1 asır evvel sınırları bölüp gönüllerini bölemedikleri hakkın içerisine etnik ayrılıklarla fitne sokmaya ayrılık tohumları ekmeye başladılar. Sınırları böldükleri insanları bir takım terör örgütü marifetiyle vekalet savaşları üzerinden hizaya sokmaya bölmeye parçalamaya ve yutmaya 1 kere daha karar verdiklerini gösterdiler.

ARAMIZDA AYRILIK GAYRILIK YOK

Dün buraya gelen Fransız işgal ordusu kimse, Çanakkale önlerine gelen İngiliz, Fransız için Mehmet akif Ersoy, 'kimi hindu, kimi yamyam kimi bilmem ne bela. Hani tavusa da zulümdür bu rezil istila.' diyor. Kimler dün geliyorsa bugün başka kılıkta… DEAŞ adıyla PKK adıyla, PYD adıyla başka adlarla geliyorlar. Bu oyunu atalarımız bir asır evvel nasıl bozduysa biz de torunları olarak bir asır sonra bozacağız, ters yüz edeceğiz. İnşallah bu coğrafyanın birliğini dirliğini kardeşliğini sağlayacağız. Dün başka senaryolar bugün başka senaryolarla ülkemizin önünü kesmeye çalışıyorlar. Fırat'ın doğusu da bizim, Fırat'ın batısı da.Fırat'ın doğusundaki Kürt te batısındaki Kürt te doğusundaki Arap ta Türkmen de bizim kardeşlerimiz. Aramızda ayrılık gayrılık yok" dedi.

Kurtulmuş, şunları aktardı: "Tek millet diyoruz ya, Orhun abidelerinden, Kırım'a Avrupa'nın ve Afrika'nın içlerine kadar yüz milyonlarca insan. Tek vatan dediğimiz atalarımızın ayak izlerinin bulunduğu geniş coğrafyadır. Tek vatan dediğimiz, karşı taraftaki Cerablus'u, Rakka'yı İdbil'i, Afrin'i, Hama'yı, Humus'u, Laskiye'yi Türkiye'den ayıran nedir? Aynı insanlar aynı coğrafyanın insanladır. Tek bayrak dediğimizde ay yıldızlı şanlı bayrağımızdan bahsediyoruz. Dünya'da ay yıldız geçen 13 bayrak var. Bizim ay yıldızımızın benzeri. Tunus, Pakistan, Bangladeş, Malezya Singapur gibi 13 ülkenin bayrağı ay yıldız.İnsanlar, ister Müslüman olsun, ister olmasın ay yıldızı gördükleri zaman aklına Türk milleti geliyor, aynı zamanda İslam dini ve Müslümanlık geliyor."

AK KADRO, HİZMET İÇİN KOŞTURUYOR

Gaziantep'in 10 ilçesiyle 31 Mart'ta büyük bir destan yazacağını söyleyen Kurtulmuş, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde tüm ilçelerde halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.Yollar yapıyoruz. Köprüler yapıyoruz şimdi millet bahçesi yapıyoruz, kütüphaneler yapıyoruz, sanat merkezleri yapıyoruz, aşevi yapıyoruz, yoksullara yardım eli uzatıyoruz, yaşlılara bakıyoruz, bunların hepsi güzel. Biliyoruz ki halka hizmet hakka hizmettir. Allah nebisinin dediği gibi, 'Hepsinden incesi bir gönüle girmektir'. Hizmetimizden sonra tek beklentimiz halkımızın duasını rabbimizin rızasını kazanmaktır. Siyaset sabır işidir, emek işidir. AK kadro, hizmet için koşturuyor, insanların hayır duasını almak için mücadele ediyor" diye konuştu.

ŞAHİN: 31 MART'TA BÜYÜK BİR DESTAN YAZACAĞIZ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep AK Parti Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu'nun babasının vefatını üzülerek öğrendiklerini belirterek, "Aslında ölüm, en büyük derstir. Bugün Halil kardeşimizin yazdığı 'devlerin aşkı büyük olur' şarkı gibi büyük eserler çıkıyor. Biz de cumhurbaşkanımızın liderliğinde, memleket aşkıyla devlerin aşkı gibi çalışıyoruz. Artık bu şehirde altyapı belediyeciliği bitmiştir. Sosyal belediyecilik kapsamında yetim, yoksul, mağdur, muhtaç devletin şefkat yüzünü, rahmet yüzünü, merhamet yüzünü görmüştür. Kültürel belediyecilik yükselen bir değerdir. İbn-i Haldunları yetiştiren, mimar Sinanları yetiştiren bu topraklar, artık sanatçı yetiştirecektir. O da fırsat vermeyle imkan vermeyle oluyor. Her şey daha doğuştan başlıyor, herkese dokunan çocuk dostu, kadın dostu, engelli dostu kentte, kültürün ve sanatın her alanında İslam medeniyetinin en güzel eserlerini göreceksiniz. Bu iş takım işi öncelikle Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e çok teşekkür ediyorum. Biz o kadar kuvvetli bir ekibiz ki, Gaziantep söz konusuysa herkes işini gücünü bırakarak bir araya geldiği milletvekilleriyle çalışıyoruz. Bu takım olmazsa bu eserler mümkün değil. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta büyük bir destan yazacağız. Türkiye ortalamasını yükselteceğiz. Bu yapılan işler, rahmete berekete dönüşecek. 'Memleket işi gönül işi' diyoruz, 'gönülleri almak için geldik' diyoruz. Gönül işini daha da kuvvetlendireceğiz. Kültürüyle yükselen bir Gaziantep için el ele vereceğiz, birlikte başaracağız" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kadınlara, gençlere ve çocuklara hitap edecek Halil Karaduman Sanat Merkezi'nin insan hayatına dokunacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, günün anısına Kurtulmuş'a okyanus sedefinden Yasin Suresi'nin 82'inci ayeti yazılı tablo hediye edildi. Merkezi gezen protokol, eğitim alan gençler ve çocuklarla yakından ilgilendi.

GÜVENEVLER HALİL KARADUMAN SANAT MERKEZİ HAKKINDA

Bin 856 metrekare arsaya kurulan Güvenevler Halil Karaduman Sanat Merkezi, 3 ve 4 katlı olmak üzere iki bina halinde inşa edildi. 3 bin 468 metrekare kapalı alana sahip olan merkezde, 8 ayrı branşta 21 farklı kurs ücretsiz olacak. Sanat merkezine fitness ve plates olan spor merkezi, kreş, resim, mozaik, mefruşat derslikleri, çocuk kütüphanesi, sergi salonu, fuaye alanları ve çok amaçlı 130 kişilik salon yapıldı. Merkezden 3 ayda 3 bin 34 kişi hizmet aldı, bu yıl yarı yıl tatilinde 400 öğrenci yararlandı.