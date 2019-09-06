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Gaziantep-eğitim-sen'de yeni eğitim öğretim yılı değerlendirilmesi yapıldı

57 dakika önce

Eğitim-Sen'de yeni eğitim öğretim yılı değerlendirilmesi yapıldıEğitim-Sen Gaziantep Şubesi üyeleri, basın açıklaması yaparak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılındaki eksiklikleri değerlendirdi.

Eğitim-Sen'de yeni eğitim öğretim yılı değerlendirilmesi yapıldı

Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi üyeleri, basın açıklaması yaparak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılındaki eksiklikleri değerlendirdi.

Eğitim-Sen Şubesinde düzenlenen basın toplantısına; Şube Başkanı Ali Ersönmez ve sendika üyeleri katıldı. Ersönmez, yaptığı açıklamada, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı, resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapan 1 milyonu aşkın öğretmen ve 18 milyona yakın öğrenci eğitim ve öğretime başlayacaktır. Eğitimin niteliğinde yıllar içinde yaşanan gerileme, eğitimde yaşanan ticarileşme ve okulların fiziki altyapı ve donanım eksiklikleri, kalabalık sınıflar, ikili öğretim, taşımalı eğitim dikkat çekmektedir. Şu anda en çok velilerin sorun ve talepleri gündemde yerini almaktadır. Özellikle kayıt ücretleri, devlet okullarında özel sınıflar, sene başı okul hazırlık giderlerinin el yakması velilerin ve bakanlığın gündemini meşgul etmektedir. Bu yılki değişikliklerden biri ise okulların bir hafta erken başlayıp, tatillerin ara dönemlere serpilmesidir. Açıktan eğitimin yaygınlaştırılmasından kaynaklı yaşanan sorunların çözümü için bugüne kadar hiçbir somut adım atılmamıştır. Sadece son beş yılda açık öğretime giden öğrenci sayısı yüzde 65 artarak 1,5 milyonun üzerine çıkmıştır. Çocuklarımız eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanamamakta, yoksul, emekçi ailelerin çocukları başta olmak üzere, kız çocukları, kırsal kesimde yaşayan çocuklar; eğitim hakkından eşit koşullarda ve parasız olarak yararlanamamaktadır. Bunların çözüme kavuşturulması gerekmektedir diye konuştu.

Eğitim Sen, Gaziantep, Sendika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:10 Kaynak: DHA
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