Son Dakika Haberleri: "Gaziantep Ekonomi, Dış Ticaret ve Yatırım Buluşması Piyasalarda 2020 Beklentileri" Paneli...
Son Dakika Güncel 'Gaziantep Ekonomi, Dış Ticaret ve Yatırım Buluşması Piyasalarda 2020 Beklentileri' Paneli...

"Gaziantep Ekonomi, Dış Ticaret ve Yatırım Buluşması Piyasalarda 2020 Beklentileri" Paneli...

6 saat önce

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından,Noor CM Menkul Değerler ana sponsorluğunda ve ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ile birlikte,"Gaziantep Ekonomi, Dış Ticaret ve Yatırım Buluşması-Piyasalarda 2020 Beklentileri" konulu panel düzenlendi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından,Noor CM Menkul Değerler ana sponsorluğunda ve ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ile birlikte,"Gaziantep Ekonomi, Dış Ticaret ve Yatırım Buluşması-Piyasalarda 2020 Beklentileri" konulu panel düzenlendi.


GSO Mesleki Eğitim Merkezinde, Sami Altınkaya'nın moderatörlüğünde yapılan paneldeekonomistler, Prof Dr. Sadi Uzunoğlu,Cüneyt Paksoy, Arzu Toktay, Rıza Mehmet Korkmaz katılımcılara dünya ve Türkiye ekonomisi hakkında bilgiler verdi.


Para ve sermaye piyasalarında 2020 yılında Türkiye ve dünyadaki riskler, bu risklerin yansımaları ve Türkiye'nin yapması gerekenler,mevcut piyasaların durumu, kur, faizler, sermaye ve krediler hakkında bilgilerin verildiği panelde katılımcıların merak ettiği sorular da cevaplandı.


Panele, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, Yönetim Kurulu Üyeleri Perihan Çöçelli, Ercan Sayın, Hakan Aslansoy ile firma temsilcileri katıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Ekonomi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Ali Babacan'ın yeni parti teklifini reddetti
Bahçelievler'de parti binası mühürlenen Davutoğlu, yeni binayı Küçükçekmece'de tuttu 30 milyonluk vurgun yapan Bitcoin Safiye'nin yakalandığı anın görüntüleri ortaya çıktı Ankara'da hesabı fazla bulan 5 kişi, pavyona molotof kokteyli ile saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 18:13:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Gaziantep Ekonomi, Dış Ticaret ve Yatırım Buluşması Piyasalarda 2020 Beklentileri" Paneli...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]