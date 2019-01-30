Son Dakika Haberleri: Gaziantep Elektrikli Bisikletin Çarptığı Kadın Yaralandı

Gaziantep Elektrikli Bisikletin Çarptığı Kadın Yaralandı

17 dakika önce

Elektrikli bisikletin çarptığı kadın yaralandıGaziantep'in İslahiye ilçesinde, elektrikli bisikletin çarptığı Meryem Ekiz (50) yaralandı.

Elektrikli bisikletin çarptığı kadın yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, elektrikli bisikletin çarptığı Meryem Ekiz (50) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Eşiyle alışveriş yapmak için yolun karşısına geçmeye çalışan Meryem Ekiz'e, K.D yönetimindeki elektrikli bisiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Ekiz'i bu sırada eşi Mehmet Ekiz, elini tutarak teselli etti. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan kadının tedavisine başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:38 Kaynak: DHA

Gaziantep, Meryem, Güncel
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