Gaziantep Elektrikli Bisikletin Çarptığı Kadın Yaralandı
17 dakika önce
Elektrikli bisikletin çarptığı kadın yaralandıGaziantep'in İslahiye ilçesinde, elektrikli bisikletin çarptığı Meryem Ekiz (50) yaralandı.
Elektrikli bisikletin çarptığı kadın yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, elektrikli bisikletin çarptığı Meryem Ekiz (50) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Eşiyle alışveriş yapmak için yolun karşısına geçmeye çalışan Meryem Ekiz'e, K.D yönetimindeki elektrikli bisiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Ekiz'i bu sırada eşi Mehmet Ekiz, elini tutarak teselli etti. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan kadının tedavisine başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:38 Kaynak: DHA
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