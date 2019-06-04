Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP Emekli polis, tartıştığı kayınbiraderlerinden birini öldürdü, diğerini yaraladı-2
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GAZİANTEP Emekli polis, tartıştığı kayınbiraderlerinden birini öldürdü, diğerini yaraladı-2

24 dakika önce

GAZİANTEP Emekli polis, tartıştığı kayınbiraderlerinden birini öldürdü, diğerini yaraladı-2 (EK)(Tür: Yurt)

GAZİANTEP Emekli polis, tartıştığı kayınbiraderlerinden birini öldürdü, diğerini yaraladı-2 (EK)
(Tür: Yurt)
GAZİANTEP Emekli polis, tartıştığı kayınbiraderlerinden birini öldürdü, diğerini yaraladı-2
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:28 Kaynak: DHA
Polis, Güncel
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