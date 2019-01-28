Gaziantep, Emitt Fuarı'nda Tanıtılacak

Gaziantep, EMİTT 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtılacak.

Gaziantep, EMİTT 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtılacak.



Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihlerinde, İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar Alanı'nda düzenlenecek fuara, Gaziantep Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ticaret Odası, TÜRSAB GAP BTK Başkanlığı ve Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GATOD) işbirliğiyle 3. salonda özel tasarım bir stantla katılım sağlanacak.



Gaziantep'in tanıtım broşürlerinin dağıtılacağı, tarihi ve turistik mekanların film gösterimlerinin izletileceği ve ziyaretçilerin yöresel lezzetlerden tatma imkanı bulacağı fuara katılımla, Gaziantep'in ulusal ve uluslararası turizm pastasından alacağı payın artması, ziyaretçi sayısının, istihdamın ve bölge halkının gelirinin yükselmesi amaçlanıyor.

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