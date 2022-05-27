Gaziantep Emniyet'i önünde canlı bomba paniği! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Gaziantep Emniyet'i önünde canlı bomba paniği! O anlar kameraya yansıdı

27.05.2022 10:48

Dün Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü önüne sahte canlı bomba düzeneğiyle gelerek bağırmaya başlayan Ümit Koçyiğit, yetkililer tarafından etkisiz hale getirildi. Bomba imha uzmanının kontrollerinin ardından Koçyiğit'in üzerindeki düzeneğin gerçek bomba olmadığı belirlendi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün akşamüstü merkez Şehitkamil ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasının ön girişi kapısının önüne gelen 32 yaşındaki Ümit Koçyiğit, tekbir getirerek bağırmaya başladı.

POLİSLER TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Beline bağladığı kablolarla canlı bomba düzeneği süsü veren Koçyiğit, polisin uyarı ateşine ve sözlü ikazlarına rağmen işaret parmağını havaya kaldırarak tekbir getirmeye devam etti. Koçyiğit, kulübede nöbet tutan ve orada bulunan 2'si sivil 4 polis tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralanan şahıs, yerde de elini düzenekten çekmedi.

Gaziantep'teki canlı bomba paniği kamerada! Emniyet binası önüne gelişi böyle görüntülendi

ÜZERİNDEKİ DÜZENEK SAHTE ÇIKTI

Kısa sürede bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi çevreyi güvenlik çemberine alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanının kontrollerinin ardından Koçyiğit'in üzerindeki düzeneğin gerçek bomba olmadığı belirlendi. Ağır yaralanan Koçyiğit, 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gaziantep'teki canlı bomba paniği kamerada! Emniyet binası önüne gelişi böyle görüntülendi

OLAY YERİNE YAYA OLARAK GELMİŞ

Sahte canlı bomba düzeneğiyle canlı bomba paniğine neden olan Ümit Koçyiğit'in Gaziantep nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde yaşattığı korku dolu anların saniye saniye yansıdığı güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Koçyiğit'in binanın önüne gelerek tekbir getirdiği anlar güvenlik kamerasına yansırken şahsın yaya olarak ara caddeden Emniyet Müdürlüğü binanın önüne geldiği anlar da görüntülerde yer aldı. Videoda; Koçyiğit'in elindeki siyah poşet, poşeti bırakması, polis kontrol noktasının ön kısmında poşeti bırakması, kısa bir süre bölgede durması, işaret parmağını havaya kaldırması ve tekbir getirmesi, açılan ateşe rağmen polislerin üzerine gitmeye çalışması, gidemeyeceğini anlayınca kaçmaya çalışması ve yere yığılma anları yer aldı.

2016'DA 3 POLİS ŞEHİT OLMUŞTU

Öte yandan Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne 1 Mayıs 2016'da DEAŞ terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, 3 polis memuru şehit olmuştu.

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