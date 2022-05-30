Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde sahte canlı bomba düzeneğiyle saldırı girişiminde bulunan zanlı cezaevine yollandı - Son Dakika
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde sahte canlı bomba düzeneğiyle saldırı girişiminde bulunan zanlı cezaevine yollandı

30.05.2022 15:27

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne sahte canlı bomba düzeneğiyle gelen ve üzerinde bomba olduğunu söyleyen Ümit Koçyiğit isimli şüpheli, polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastanede tamamlanan tedavisi tamamlanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü binası önüne 26 Mayıs Perşembe günü saat 17.10 sıralarında gelerek üzerinde bomba olduğunu söyleyen şahıs, polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

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Polisler tarafından yaralı olarak ele geçirilen ve çok sayıda adli suç kaydı olduğu belirlenen Ümit Koçyiğit (32) isimli şahıs, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınmıştı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Dört gündür hastanede tedavisi devam eden Ümit Koçyiğit isimli saldırgan, tamamlanan tedavisinin ardından tutuklandı. Tutuklanan saldırgan şahıs, cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Mayıs, Bomba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde sahte canlı bomba düzeneğiyle saldırı girişiminde bulunan zanlı cezaevine yollandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde sahte canlı bomba düzeneğiyle saldırı girişiminde bulunan zanlı cezaevine yollandı - Son Dakika
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