Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde sahte canlı bomba düzeneğiyle saldırı girişiminde bulunan zanlı cezaevine yollandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü binası önüne 26 Mayıs Perşembe günü saat 17.10 sıralarında gelerek üzerinde bomba olduğunu söyleyen şahıs, polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

SABIKA DOSYASI KABARIK

Polisler tarafından yaralı olarak ele geçirilen ve çok sayıda adli suç kaydı olduğu belirlenen Ümit Koçyiğit (32) isimli şahıs, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınmıştı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Dört gündür hastanede tedavisi devam eden Ümit Koçyiğit isimli saldırgan, tamamlanan tedavisinin ardından tutuklandı. Tutuklanan saldırgan şahıs, cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.