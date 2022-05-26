Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi

26.05.2022 18:02
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "kendisini patlatacağını" belirten kişi, polislerce vurularak etkisiz hale getirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "kendisini patlatacağını" belirten kişi, polislerce vurularak etkisiz hale getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen bir kişi, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek, polislere "kendisini patlatacağını" söyledi.

Zanlı, "canlı bomba" olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vuruldu.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Emniyet müdürlüğünün bulunduğu Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Bomba imha uzmanları bölgede çalışma başlattı

Olayın ardından bölgeye gelen bomba imha uzmanlarının yapacağı çalışma öncesi İl Emniyet Müdürlüğüne ait dronla, etkisiz hale getirilen şüphelinin üzerindekiler incelendi. Daha sonra bomba imha uzmanları çalışmalarına başladı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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